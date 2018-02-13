​На Олимпиаде-2018 зарегистрирован первый случай нарушения антидопинговых правил

На зимней Олимпиаде-2018 зарегистрирован первый случай нарушения антидопинговых правил, сообщает «Meduza».

Нарушителем оказался шорт-трекист Кэя Сайто из Японии. В его допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид.

Спортивный арбитражный суд отстранил 21-летнего спортсмена от дальнейшего участия в Играх и потребовал от него немедленно покинуть олимпийскую деревню.

Спортсмен заявил, что шокирован решением арбитража. Сайто настаивает, что невиновен, однако в данный момент принимает вердикт суда, чтобы не обременять свою команду в разгар состязаний, сообщает BBC News.

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