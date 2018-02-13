Самолет Москва-Сургут вынужденно вернулся в аэропорт из-за дыма в салоне

Накануне, вечером, пассажирский самолет, летевший рейсом Москва-Сургут, вынуждено вернулся во «Внуково» после того, как в салоне произошло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

«Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из "Внуково" экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», – сказал собеседник агентства.

«Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал», – сказал он. На борту лайнера находилось 130 человек.