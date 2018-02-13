YouTube потребовал удалить фрагмент эфира «Навальный в 20:18», которой посвящен расследованию о Дерипаске, Приходько и Рыбке

Сервис YouTube попросил владельцев канала «Навальный Live» удалить эфир программы «Навальный в 20:18» от 8 февраля, фрагмент которой посвящен расследованию ФБК про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько, сообщает «Meduza» со ссылкой на сообщение в твиттере, которое выложила продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина.

«Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещенный список материалов. <…> Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать его», – пишет Баулина в твиттере.