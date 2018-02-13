Свидания с осужденными отменяются — ​в исправительных учреждениях введен карантин

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе с 13 февраля в учреждениях УФСИН в Сургуте объявлен карантин. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения усилены меры по предупреждению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ: временно запрещены краткосрочные, длительные свидания с родственниками, ограничено проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий в исправительных учреждениях УИС округа.

В настоящее время заболевших опасными штаммами гриппа среди осужденных нет, однако болезнь могут принести посетители. Ограничения будут отменены после спада заболеваемости в регионе. О возобновлении предоставления свиданий будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по ХМАО – Югре.