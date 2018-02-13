​Два тюменских банкира вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

Двое тюменцев: Максим Скворцов из ПАО «Запсибкомбанк» и замуправляющего в Сбербанке Никита Куликов вошли в число 103 победителей конкурса «Лидеры России» и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, сообщает «РБК Тюмень».

В пресс-службе тюменского губернатора рассказали, что Владимир Якушев до 22 февраля определится, с кем из победителей конкурса «Лидеры России» он будет работать. В течение года глава региона будет выступать в качестве их наставника.

Видеть Владимира Якушева в качестве своего наставника хотели бы около 20 участников конкурса. Губернатор уже заявил, что «не пожалеет времени на работу со своей командой». При этом особое внимание уделит шести финалистам из Тюменской области.