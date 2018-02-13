​В Центральной библиотеке День поэта отметят проведением семинара по стихосложению

18 февраля в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках Школы литературного творчества, учрежденной Положением о проведении Сухановских чтений, состоится семинар «Прибавление смысла. Метафора в поэтическом творчестве». Начало в 14 часов.

Семинар рассчитан на 3,5 часа и условно делится на две части: теоретическую (лекционную) и практическую. В первой будут рассмотрены понятия и аспекты смыслового объёма художественного слова, принципы смыслообразования. Синонимия и антонимия; переосмысление; поэтические метафоры и их классификация.

В ходе второй - практической части состоится разбор и обсуждение произведений авторов – участников семинара. Также «семинаристам» будет предложено участие в дискуссии, посвященной проблемам литературного творчества.

Автор и ведущий семинара: Ягодинцева Нина Александровна, кандидат культурологии, поэт, критик, секретарь Союза писателей России. Н.А. Ягодинцева окончила Литературный институт им. М. Горького, издаётся с 1991 г. Автор 29 книг: стихов, цикла учебников «Поэтика», монографий, изданных в России и Германии, электронной книги литературной критики, переводов, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США. Стихи Ягодинцевой вошли в ведущие поэтические антологии России. Возглавляет областную литературную мастерскую. С 2010 г. ежегодно на базе ЧГАКИ проводит региональное совещание молодых писателей Челябинской области.

Преподаёт в Челябинском государственном институте культуры.

Стихи и заявки на участие (в свободной форме) направлять на адрес эл.почты proektcbs@admsurgut.ru. Запись по тел..24-20-46 (в рабочее время)

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина

Дата, время проведения: 18 февраля, 14 часов