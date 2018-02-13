​Участвуешь в «Лыжне России» - получай подарок от Ханты-Мансийского НПФ

Ханты-Мансийский НПФ предоставил приз для участников лотереи, организованной во время массового забега «Лыжня России 2018».

Погода в этот день выдалась достаточно морозной -22 градуса. Тем не менее, на старт вышло около тысячи лыжников, среди них были и взрослые и дети, и профессиональные спортсмены и любители. По традиции, прошли забеги для представителей коренных народов Севера и гонка на собачьих упряжках.

Ханты-Мансийский НПФ ежегодно выступает партнером «Лыжни России», поддерживая стремление югорчан к здоровому образу жизни.