Родители против переноса зимних каникул школьников

В России прорабатывается идея эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, Минобрнауки пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года, говорится в сообщении. Большинство учителей и родителей не согласны менять свой график. Но мировая практика говорит об обратном: важно пользоваться всеми возможностями проводить времени на свежем воздухе зимой.