Научно-практический форму «Нефтяная столица России», прошедший в Сургуте, станет ежегодным

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев заявил, что молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица России" станет ежегодным, сообщают «РИА Новости».

Отметим, что первый форм прошел в Сургуте с 8 по 9 февраля при поддержке правительства Югры и совета молодых ученых РАН на площадке Сургутского госуниверситета. «Форум вызвал большой интерес, и это радует. Гостями и участниками "Нефтяной столицы" стали более 700 человек. В дальнейшем мы расширим количество номинаций и привлечем большее число участников, и губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова поддержала это начинание. Можно смело сказать, что форум будет ежегодным, и именно здесь наша талантливая молодежь сможет консолидировать и обсуждать идеи в нефтяной отрасли», — сказал Забозлаев.

Он подчеркнул, что участниками форума стали специалисты высокого уровня, от разработок которых будет зависеть судьба нефтяной отрасли.