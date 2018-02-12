​В «Стерхе» пройдет выставка к 15-летию окружного отделения Союза художников России

С 22 февраля по 30 марта в галерее современного искусства «Стерх» пройдёт выставка, посвящённая 15-летию окружного отделения Союза художников России.

На выставке будут представлены лучшие работы последних лет ведущих профессиональных художников Югры – живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства в широком стилевом диапазоне, всего около 60 произведений 30 авторов из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса.

В выставке примут участие Г. Райшев, Г. Визель, В. Колов, Н. Устюжанин, А. Александров, В. Портнова, В. Видинеев, М. Творжинская и другие. Ханты-Мансийское окружное отделение Союза художников России было основано в 2003 году, включало 18 художников, сейчас их уже 52. При поддержке Департамента культуры ХМАО – Югры отделение СХР регулярно организует выставки самого разного уровня, включая международные.

22 февраля в 17:00 в галерее «Стерх» состоится торжественное открытие выставки, на котором можно будет пообщаться с авторами – художниками из разных городов.

Справки по тел. 350-978