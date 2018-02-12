​На месте крушения Ан-148 найден второй «черный ящик»

На месте крушения самолета Ан-148 обнаружен второй бортовой самописец, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Согласно его заявлению, бортовой речевой самописец «находится в удовлетворительном состоянии».

Напомним, что первый параметрический «черный ящик» был найден вчера вечером. Тем временем другой источник из оперативного штаба заявил агентству «Интерфакс», что на данный момент найден лишь один самописец. «Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца», — сказал собеседник агентства.