16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0171   EUR  71,2450  

​На месте крушения Ан-148 найден второй «черный ящик»

На месте крушения самолета Ан-148 обнаружен второй бортовой самописец, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Согласно его заявлению, бортовой речевой самописец «находится в удовлетворительном состоянии».

Напомним, что первый параметрический «черный ящик» был найден вчера вечером. Тем временем другой источник из оперативного штаба заявил агентству «Интерфакс», что на данный момент найден лишь один самописец. «Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца», — сказал собеседник агентства.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:40, просмотров: 60, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»

Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»
Новость о пяти летальных исходах пневмонии в Сургуте вырвана из контекста
Вера Куликова Сегодня в 15:36
317 0
​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов

​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
168 0
​Валерий Салахов: «Я не позволю способному ребенку потеряться!»

​Валерий Салахов: «Я не позволю способному ребенку потеряться!»
Вчера ребенок побывал на шоу у Галкина, а завтра родители не успеют подать заявление в сильную школу?
Вера Куликова Сегодня в 11:39
405 0
​В Сургутском госуниверситете Бал ректора посвятили науке

​В Сургутском госуниверситете Бал ректора посвятили науке
Сергей Степанов 11 февраля в 11:53
786 0
​Алексей Аскарин: «Советую не терять время, обращаясь к знахарям и народным целителям»

​Алексей Аскарин: «Советую не терять время, обращаясь к знахарям и народным целителям»
Редакция СИА-ПРЕСС 11 февраля в 10:37
657 0
Не восстановление справедливости, а создание опасного прецедента

Не восстановление справедливости, а создание опасного прецедента
​С большим любопытством наблюдал за историей вокруг ледового катка «Титан» в Сургуте
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 11 февраля в 10:24
1339 7
Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленицу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленицу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов.
Лилия Сулейманова 07 февраля в 13:56
1490 1
​Хорошилище грядёт из ристалища

​Хорошилище грядёт из ристалища
Насколько деградировал русский язык?
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФОиЖ СурГПУ 10 февраля в 11:14
620 1
Паники в образовательной среде не было

Паники в образовательной среде не было
Что происходит в школах после смертельной аварии
Елена Николенко, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 24 09 февраля в 18:23
1293 0
Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?
Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 09 февраля в 15:42
1342 17
​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»
Воплотить пожелания сургутян о безопасности вблизи школ поможет межевание территории
Вера Куликова 09 февраля в 15:39
1313 5
Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»
Обладатели этих званий имеют ряд льгот: снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии и так далее
Лилия Сулейманова 09 февраля в 12:18
7556 0
Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками
Редакция СИА-ПРЕСС 08 февраля в 17:47
676 0
​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 08 февраля в 15:59
1923 13
Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Вместе с врачом-рентгенологом разбираемся в мифах о томографии
Вера Куликова 08 февраля в 11:49
881 0
На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!
Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 07 февраля в 17:15
1075 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика