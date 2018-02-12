​Россияне могут остаться без доступа к Instagram и YouTube из-за фотографий и видео о личной жизни Дерипаски

В России могут быть заблокированы Instagram и YouTube из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщают «Ведомости».

9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube. У Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию, в противном случае часть пользователей рунета может остаться без доступа к сервисам.

Два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12.00 понедельника, 12 февраля, убедились «Ведомости». Однако представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля.

Напомним, ранее Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.