В Сургуте началось профмероприятие «Автобус»

Сегодня на территории Сургута стартовало профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на предупреждение аварийности среди водителей пассажирского транспорта. Оно продлится до 21 февраля.

Сотрудники ГИБДД Сургута будут проверять предприятия, выполняющие пассажирские перевозки, водители которых нарушают требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также допускают грубые нарушения ПДД.

Ежедневно, в период проведения профмероприятия, сотрудниками ГАИ будут проводиться профилактические беседы с водителями о соблюдении правил перевозки пассажиров.