Разыскивается сургутянин // Ориентировка

Сургутские полицейские разыскивают без вести пропавшего Витвинова Сергея Михайловича, 01.06.1988 года рождения, р. Кыргызстан.

Мужчина 7 февраля этого года примерно в 7:40 ушел из дома с адреса ул. Дружбы дома 15, г. Сургута и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид около 25-30 лет, рост средний 170-175 см, среднего телосложения, лицо европейского типа овальное, волосы прямые темно-русые, лобные залысины, уши средние овальные, глаза зеленые, размер обуви 43.

Был одет: пуховик длинный с капюшоном черного цвета, серые джинсы, кроссовки черно-белые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщать по телефонам: 76-14-11, 76-16-23, 611790, 604822 или 02, либо обратиться в дежурную часть УМВД России по Сургуту.