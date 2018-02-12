​Следственный комитет опубликовал первые итоги расследования крушения Ан-148

Согласно сообщению следственного комитета России, потерпевший крушение Ан-148, в момент падения «находился в целостности», взрыв возник после падения, пишут «Ведомости».

По данным ведомства, в момент падения возгорания на воздушном судне не было.

Сейчас следователи изымают документы из офиса авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также проводят обыски. Выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру самолета проведены и в аэропортах. Также изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за самолетом на земле и в воздухе и электронные записи показателей радара полета судна.