​Депутат Госдумы написал на Вадима Шувалова заявление в Генпрокуратуру

История с ботаническим садом СурГУ дошла до Генеральной прокуратуры. Как стало известно сегодня, 12 февраля, депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) направил на имя Юрия Чайки письмо, в котором рассказал о ситуации вокруг научного объекта и попросил пресечь попытки администрации Сургута уничтожить его.

«Земельный участок (15 гектаров) в 2002 году был выделен Комитету по экологии именно под создание экспериментального ботанического сада. Все эти годы работы по созданию и эксплуатации сада финансировались из городского бюджета целевым образом, понесенные городские официальные расходы составляют миллионы рублей, – сказано в этом письме. – Однако в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» городской администрацией было принято решение по благоустройству парка «За Саймой», в результате которого предполагалась практически полная ликвидация ботанического сада».

Особое внимание парламентарий просит уделить позиции городской прокуратуры, которая фактически поддержала администрацию города в ее стремлениях убрать ботанических сад с той территории, где его создавали в течение 15 лет. «Получается, что 15 лет труда, направленного на кропотливое создание существующего в регионе единственного уникального ботанического сада, и, самое главное, 15 лет расходования бюджетных средств на эти цели признаны новой командой городской администрации неэффективными. Возникает вопрос: «На каком основании?», – продолжает Сысоев в своем обращении к Генпрокурору.

При этом он акцентирует, что никаких денег на вроде как запланированный перенос ботанического сада (а это крайне тяжелая и затратная работа), ни в одном бюджете не заложено. В итоге Сысоев просит Юрия Чайку проверить «халатное бездействие» окружных чиновников из департамента природных ресурсов, которые должны были контролировать охрану этой территории, а также работников администрации Сургута, включая главу Вадима Шувалова, по поводу изменения градостроительной документации, касающейся ботсада. Кроме того, проверка может прийти и к городской прокуратуре, дабы оценить правомерность предписания, касающегося правовых основ существования ботанического сада.