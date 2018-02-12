​МОК оценит действия россиянина, посвятившего медали отстраненным спортсменам

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать высказывания россиянина Семена Елистратова, которые он сделал после завоевания бронзы в шорт-треке на Олимпиаде-2018, сообщает «Newsru».

Российский спортсмен посвятил свою медаль соотечественникам, которых МОК «подло и мерзко» не пустил на эти Игры.

«В МОК есть специальная группа, которая следит за выполнением определенных условий. Как вы знаете, она учитывает не только букву, но и дух этих правил. Я не вижу смысла сейчас говорить о конкретных словах и спортсменах. В конце Игр эта группа подготовит свой доклад и даст оценку», – цитирует Адамса газета "Спорт-Экспресс".