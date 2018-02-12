​ВЦИОМ: есть блины на Масленицу будут 88 процентов россиян, а поститься после нее лишь 11 процентов

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян во Время масленицы будут есть блины (88 процентов), а соблюдать Великий пост, начинающийся после Масленицы, готовы только 11 процентов.

Масленица также знаменита сжиганием чучела (эта традиция известна 58 процентам россиян), народными гуляниями (24 процента).

Массово соблюдаемые обряды Масленичной недели: лакомиться блинами (планируют это делать 88 процента опрошенных), ходить в гости, принимать у себя родных и друзей (70 процентов). Активные забавы этих дней пока менее популярны: участвовать в народных гуляниях намереваются 46 процентов, сжигать чучело Масленицы – 39 процентов.