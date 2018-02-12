​Госдума рассмотрит законопроект о блокировке пиратских приложений

В Госдуму внесли законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, сообщают «Ведомости».

Новые поправки предлагают расширить список информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского контента, «программными приложениями».

Речь идет о магазинах мобильных приложений. «Это уточнение закона давно ожидается отраслью, – прокомментировал журналистам законопроект председатель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. – У нас сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав мире. Ограничение распространения пиратского контента подрывает экономику пиратских площадок и обеспечивает расширение доступа к законному контенту в интернете».

«В то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов», – указывает Ленвин.

Он отметил, что сейчас данный пробел закрывается, и возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий.