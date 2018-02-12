На месте крушения лайнера Ан-148 спасатели обнаружили «черный ящик»

Накануне в Подмосковье потерпел крушение лайнер АН-148, следовавший рейсом «Домодедово — Орск». На борту находился 71 человек, не выжил никто.

На месте крушения найден первый «черный ящик». Поисковая операция идет без перерывов. Задействованы около восьмисот человек из МЧС и десятки единиц техники, включая беспилотники. Кроме спасателей здесь находятся 350 бойцов Росгвардии.

Сейчас есть три версии причины авиакатастрофы: ошибка пилота, сложные метеоусловия или неисправность техники.