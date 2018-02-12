​Российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире на Олимпиаде

Российские фигуристы не смогли защитить «сочинское» золото в командных соревнованиях, сообщают «Ведомости».

Они набрали 66 балов. Первую позицию заняла сборная Канады – 73 балла. На третьей строчке американские фигуристы – 62 балла.

Напомним, что командные соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Тогда российская сборная завоевала золотую медаль, олимпийскими чемпионами стали 10 фигуристов. При этом из них только двое попали в состав команды на Олимпиаде-2018 попали только танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.