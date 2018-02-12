​Правительство может перенести зимние каникулы из-за лыжного сезона

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что в России необходимо ввести гибкий график зимних школьных каникул, которые бы совпадали с началом лыжного сезона, сообщает «РБК» со ссылкой на «Российскую газету».

По его мнению, такие изменения необходимы для того, чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах, а также для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе.

Хлопонин приводи в пример опыт европейских стран, где власти подстраивают школьные каникулы зимой под то время, когда в Альпах выпадает снег.

«В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — подчеркнул он.

По его словам, окончательного решения в российском правительстве по вопросу заимствования европейского опыта пока нет.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — заявил он.