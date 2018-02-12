​Среди пассажиров разбившегося самолета был парень из Югры. Список погибших

Среди пассажиров разбившегося самолета был югорчанин

Югра скорбит. Среди пассажиров разбившегося АН-148 – вартовчанин, сообщает официальный штаб правительства Югры. Родственникам погибшего Александра Сергошко в Нижневартовске оказана психологическая поддержка.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров 11 февраля сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. Его обломки нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В том числе двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, трое детей. Установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа, 35 из них жители Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ещё по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов. По данным flightradar24, прямо перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.

Cписок погибших: