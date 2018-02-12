​Среди пассажиров разбившегося самолета был парень из Югры. Список погибших

Среди пассажиров разбившегося самолета был югорчанин
Югра скорбит. Среди пассажиров разбившегося АН-148 – вартовчанин, сообщает официальный штаб правительства Югры. Родственникам погибшего Александра Сергошко в Нижневартовске оказана психологическая поддержка.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров 11 февраля сразу после вылета из московского аэропорта Домодедово. Его обломки нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
В том числе двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, трое детей. Установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа, 35 из них жители Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ещё по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов. По данным flightradar24, прямо перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.
Cписок погибших:
- Анохин Виктор
- Анохина Зоя
- Дмитриенко Юлия
- Гахраманов Намиг
- Карпухин Анатолий
- Карпухина Татьяна
- Киселева Екатерина
- Klaeui Ulrich
- Колодяжный Анатолий
- Коротков Евгений
- Ковчуга Людмила
- Леонова Ольга
- Ливанов Евгений
- Сергошко Александр
- Севоян Варсик
- Синицына Татьяна
- Ведякина Мария
- Агзаров Тамерлан
- Александров Илья
- Алексеенко Крискентия
- Бойкова Екатерина
- Булатова Лилия
- Ведиборенко Илья
- Гаус Альфия
- Грачев Алексей
- Гришева Ирина
- Громов Игорь
- Давыдова Елена
- Долбин Виктор
- Долбина Маргарита
- Иванов Вячеслав
- Ильинов Евгений
- Калашник Марина
- Кармалеев Борис
- Козупица Антонина
- Красова Надежда
- Красова Оксана
- Курепов Олег
- Мачнева Светлана
- Мещерякова Наталья
- Момзикова Кристина
- Назаров Максим
- Насырова Екатерина
- Никитенкова Галина
- Никитченко Алексей
- Николаенко Любовь
- Нормантович Александр
- Нормантович Владимир
- Панченко Сергей
- Полетаев Илья
- Радчук Инна
- Ремарчук Владимир
- Сон Ульяна
- Ставский Илья
- Толкачев Вячеслав
- Толкачев Иван
- Толкачева Любовь
- Толмасова Дарья
- Тулькубаев Фиргат
- Уразаева Марина
- Усачев Владимир
- Хохлова Ольга
- Цигичко Ольга
- Ямаев Юрий
- Крагова Надежада (2012 г.р.)
- Список экипажа Ан-148
- Валерий Гоубанов - командир экипажа
- Сергей Гамборян - второй пилот
- Анастасия Славинская - бортпроводник
- Виктория Коболь - проводник1
- Олег Сергеев - техник
- Андрей Рябинин - техник
О дебюте в шоу «Песни» на ТНТ// сургутская певица Розалия Каримова, 13 февраля в 14:00