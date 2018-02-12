Глава Югры Наталья Комарова провела встречу с семьями детей, погибших и пострадавших в ДТП в декабре 2016 года, сообщает администрация Югры.

Наталья Комарова предложила присутствовавшим оценить, что удалось сделать из того, о чем договаривались на предыдущих встречах: «Давайте сверим, может быть, что-то нужно изменить, подправить. После нашей с вами встречи 18 октября 2017 года я дала ряд поручений. Всего их было 12, десять из которых выполнено. В том числе по вопросам обеспечения безопасности при организованных перевозках групп детей, увековечивания памяти погибших с учетом мнения родных, разработки индивидуальных планов медицинского сопровождения и реабилитации пострадавших детей и тренеров на 2018 год, включая санаторно-курортное лечение».

Она отметила, что обсудила вопрос по поводу строительства нового спорткомплекса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. «Если городская администрация успевает до 1 марта подготовить проектно-сметную документацию, то есть возможность включить объект в федеральные обязательства на 2018 год».

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов, отвечая на вопросы родителей, рассказал, что утверждена единая форма акта о недопуске автобуса к организованной перевозке детей. Все перевозки детей будут осуществляться централизованно, в рамках единого календарного плана мероприятий Югры – спортивных, культурных, образовательных и иных. С перевозчиками заключено 31 государственный и 52 муниципальных контракта.

«С родителями был согласован вариант по увековечиванию памяти погибших в гостинице «Олимпийская», - продолжил заместитель губернатора. - Размещены портреты детей, установлены электронные «свечи». Всем погибшим детям посмертно присвоено звание кандидата в мастера спорта. Премию «Признание» получили дети, оказывавшие помощь пострадавшим. На 2018 год разработаны карты медицинской реабилитации пострадавших в аварии спортсменов и тренеров. С учетом мнения медицинских работников и пожеланий родителей были выбраны санатории – в Евпатории, Сочи, Пятигорске, на Алтае, в Тюмени, с которыми заключены контракты».