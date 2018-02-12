Полиция раскрыла преступление с кражей цветов из подъезда // ВИДЕО

В дежурную часть Няганской Няганской городской полиции поступило заявление о краже. Неизвестный похитил два домашних цветка и банку краски из подъезда многоквартирного дома.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в соседнем подъезде дома.

Мужчина признался, что после того как выпил дома решил немного прогуляться. Однако на улице было холодно, и он зашел погреться в соседний подъезд, где его внимание привлекли домашние цветы. Тщательно выбрав наиболее понравившиеся, он решил забрать их. Кроме цветов подозреваемый забрал банку краски и подушку из детской коляски.

Все похищенные вещи изъяты. Теперь злоумышленнику грозит срок до двух лет.