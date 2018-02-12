​Студенты ЮГУ уже готовятся к выходу на пенсию

В рамках Дней науки лекцию в Югорском государственном университете прочитал вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Петухов.
На лекцию, тема которой «Пенсия или песня», собрались студенты Института природопользования и Института менеджмента и экономики.
Максим Петухов поговорил с ними о размерах пенсии в развитых и развивающихся странах, сравнил их с пенсиями в РФ и в Югре, обсудил механизмы увеличения пенсии, которые есть в нашей стране и в нашем регионе.
Вопреки мнению о том, что задумываться о пенсии люди начинают только после 45 лет, студенты проявили интерес к этой теме, активно задавали вопросы. Интересовались, как формируется так называемая двойная пенсия, как быть уверенным в том, что выбранный НПФ не обанкротится, обсудили принципы работы негосударственных пенсионных фондов.
Самый активный участник дискуссии – Никита Ершов – получил от Ханты-Мансийского НПФ подарок и уже решил проходить в фонде производственную практику.
О дебюте в шоу «Песни» на ТНТ// сургутская певица Розалия Каримова, 13 февраля в 14:00