Советник Министра транспорта Российской Федерации Жанна Терехова прибыла на место крушения самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск. уководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже на месте. Также информагентства передают, что из Москвы и области туда же выехали представители власти и спецслужб.

Добавим, что в СК уже подтвердили, что борт был пассажирским. В салоне было 65 пассажиров.