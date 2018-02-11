Советник Министра транспорта Российской Федерации Жанна Терехова прибыла на место крушения самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск. уководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже на месте. Также информагентства передают, что из Москвы и области туда же выехали представители власти и спецслужб.
Добавим, что в СК уже подтвердили, что борт был пассажирским. В салоне было 65 пассажиров.
Как в «Добрыне» спорт и патриотизм развивают // руководитель клуба Владимир Собакарь, 13 февраля в 12.00