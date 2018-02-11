​В Подмосковье разбился пассажирский самолет // ВИДЕО

В Подмосковье разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, самолет разбился в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.
По другой информации, в самолете был только экипаж, а сама машина — грузовая, перевозила почту.
На официальном сайте МЧС РФ пока сообщается, что специалисты центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России уже на месте крушения. К ликвидации последствий происшествия привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.
Функционирует телефон «горячей линии» МЧС России: 8 (800) 775-17-17.
Подробности уточняются.
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