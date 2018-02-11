Ученые доказали взаимосвязь астмы с соком

Медики из Гарвардского университета изучили рацион и состояние здоровья 1068 матерей и их детей на предмет связи между употреблением сока и вероятностью заболевания астмой. Дети, которые регулярно употребляли напитки содержащие сахар и фруктозу, на 77 процентов страдают астмой.

Так же медики отметили, что у женщин, которые во время беременности регулярно употребляли соки и сладкие напитки, дети рождались с проблемой дыхания.

Раньше считалось, что люди, страдающие ожирением, подвержены астме. Новые исследования показали, что и при употреблении сладких напитков высок риск заболевания астмой. Пока не известно сахар или фруктоза влияет на появление астмы, или соединение этих продуктов приводит к ослаблению работы легких.