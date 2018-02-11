Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замначальника управления ЖКХ администрации городского поселения Федоровский. Она обвиняется в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. Следствием установлено, что весной 2016 года обвиняемая вследствие недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям приняла у подрядчика фактически невыполненные работы по утилизации снега.После этого неправомерно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме почти четыре млн. рублей. Кроме того, в целях возмещения причиненного преступлением ущерба, прокурором заявлен иск о его взыскании с обвиняемой.
Чиновнице из с.п. Федоровский утилизация снега обернулась судом
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