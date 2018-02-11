​Омичка победила на всероссийском конкурсе красоты

22-летняя Ксения Чернявская из Омска оказалась «Самой Уникальной» среди 55 участниц. Девушки ходили в купальниках и танцевали в жанре мюзикла «Великий Гэтсби» в Летнем дворце Петергофа в Санкт-Петербурге. Победительница получила корону, титул «Самая Уникальная» и автомобиль Volkswagen Polo. Всего несколько баллов в последнем конкурсе омичке уступила Оксана Кострова из Краснодара. Конкурсантка Алина Кациева из Владивостока стала первой вице-мисс, а титул второй вице-мисс достался самарчанке Анастасии Молодовой. Приз зрительских симпатий получила жительница Воронежа Дарья Пахоменко. Девушкам вручили шикарные меховые подарки, платья и множество других призов от партнеров и спонсоров конкурса.