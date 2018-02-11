​Российская фигуристка побила мировой рекорд в короткой программе

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе фигуристок на командном турнире в рамках Олимпиады-2018, обновив мировой рекорд, передает Интерфакс. Россиянка заработала 81,06 балла, побив свой же прошлый рекорд — 80,85. Победа Медведевой в короткой программе добавила в копилку сборной России 10 баллов, благодаря чему отечественная команда, набрав 31 очко, опередила США и вышла на второе место.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье — канадка Кэйтлин Осмонд (71,38). На первом месте по очкам находится Канада. В пятерку лучших, которые продолжат борьбу в произвольной программе, вошли также Италия и Япония.

Сегодня, 11 февраля, пройдет произвольная программа в соревновании спортивных пар. Российскую команду здесь представят Наталья Забияко и Александр Энберт.