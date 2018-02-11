На учете у сургутских онкологов состоят 6780 человек, сообщает официальный сайт Сургутской окружной клинической больницы. В их число входят и болеющие, и вылечившиеся жители города. Большая часть тех, у кого было выявлено злокачественное новообразование, обратились за помощью к специалистам при появлении симптомов заболевания. Из общего числа сургутян, кому в итоге был поставлен онкодиагноз, 54 процента имели первую и вторую имели 1-2 стадии, 18 процентов – третью стадию, 22 процента - четвертую стадию развития заболевания.
Более 6700 сургутян состоят на учете по онкологии
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