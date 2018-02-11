«Аэрофлот» ужесточит контроль размера ручной клади

Уже с 15 февраля при посадке в самолет работники или агенты «Аэрофлота» будут проверять, соответствует ли ручная кладь нормам авиакомпании по размерам и весу, сообщается на официальном сайте авиакомпании. Контроль за провозом ручной клади с применением измерительные приборов обещают ввести во всех аэропортах своей маршрутной сети.

Эта мера вводится из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку мест для ручной клади на багажных полках, объясняет компания.

«Аэрофлот» разрешает провозить в салоне 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг - в бизнес-классе. При этом размеры ручной клади не должны превышать по сумме трех измерений 115 см. Другие авиакомпании контролируют размеры и вес ручной клади выборочно, в отдельных аэропортах или на некоторых направлениях.