Как стало известно siapress.ru, вчера во время проведения ремонтных работ в Сургутской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на мужчину упал фрагмент стены. Пострадавшего увезли в реанимацию Сургутской травматологической больницы. Известно, что капитальный ремонт в образовательном учреждении выполняет компания из Нефтеюганска, а заказчиком выступает УКС ХМАО-Югры.
Во время ремонта в коррекционной школе Сургута покалечило разнорабочего
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