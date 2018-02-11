Во время ремонта в коррекционной школе Сургута покалечило разнорабочего

Как стало известно siapress.ru, вчера во время проведения ремонтных работ в Сургутской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на мужчину упал фрагмент стены. Пострадавшего увезли в реанимацию Сургутской травматологической больницы. Известно, что капитальный ремонт в образовательном учреждении выполняет компания из Нефтеюганска, а заказчиком выступает УКС ХМАО-Югры.