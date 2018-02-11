​Защитникам Отечества — по 500 баллов к билету на поезд

В честь Дня защитника Отечества дочернее общество ОАО «РЖД» АО «ФПК» совместно с «РЖД Бонус» дарят всем мужчинам по 500 бонусных баллов на персональный счет. Начисления получат мужчины, которые уже зарегистрированы в «РЖД Бонус», а также те, кто зарегистрируются в программе лояльности до 20 февраля. Поздравительные баллы будут начислены в течение месяца, и их можно будет потратить на любые поездки по России, сообщает официальный сайт Российских железных дорог.

К программе лояльности «РЖД Бонус» присоединились уже более 1,4 млн мужчин. Это более 46 процентов от общего количества участников программы. Напомним, в декабре 2017 года был зарегистрирован 3-миллионный участник программы «РЖД Бонус».