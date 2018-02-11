Продам «две штуки» за «две пятьсот»

Купюры по 200 и 2000 рублей постепенно входят в обиход по всей стране. Вот и в Сургуте диковинка с защитными наворотами стала желанным сувениром. Несколько человек, по словам пользователей соцсетей, уже купили новые банкноты по объявлениям. Продавцы делают накрутку в 20-30 процентов, предлагают убедиться в ее подлинности лично.

К уголовному или административному нарушению такая «предприимчивость» не относится, но на всякий случай сотрудники полиции проверяют подобные предложения по обращениям горожан. Между тем в Центробанке просят не вестись на подобные уловки. Новые банкноты не являются памятными, и тираж их неограничен.

Также известно, что Роспотребнадзор намерен штрафовать продавцов, которые незаконно отказываются принимать новые деньги, ущемляя тем самым права потребителей. Штраф для юрлиц может составить до 50 тысяч рублей. Впрочем, пока сами россияне не готовы расстаться с новинкой, за которую еще и переплатили.