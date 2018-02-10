Роскомнадзор внес сайт Навального и видео его расследования про Приходько и Дерипаску в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес расследование Алексея Навального про отдых вице-премьера Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в реестр запрещенной информации, сообщают «Ведомости».

Под запрет попали ссылка на ролик Навального на YouTube, ссылка на расследование на сайте Navalny.com и ссылка на сам сайт Navalny.com.

Решение о внесении информации в реестр принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 9 февраля.

Сам Навальный уже отреагировал на решение Роскомнадзора: «Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски».