​В Сургуте могут начать производить скоростные пассажирские судна

Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова оценила мощности Сургутского судоремонтного предприятия и провела совещание по вопросу развития АО «Северречфлот», сообщает пресс-служба округа.

Минпромторгом России разработан ведомственный проект «Развитие скоростного пассажирского флота для перевозок в труднодоступных и социально-значимых регионах».

Директор АО «Северречфлот» рассказал, что при минимальных вложениях со стороны сургутского судопроизводства один из его терминалов переоборудуют в цех по строительству судов на замену пассажирских теплоходов, которые постепенно выходят из эксплуатации, в другом - будут производить суда на воздушных подушках: «После того, как мы закроем наши потребности в пассажирских судах, то установим дополнительный бокс, в котором будем производить 4 единицы в год таких судов для всего нашего бассейна», - пояснил Сергей Шептун.

Испытание первого судна можно будет провести уже в июле 2019 года.