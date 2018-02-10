​Югорчанку оштрафовали за ложный вызов скорой

К полицейским Кондинского района обратился фельдшер скорой помощи, который пожаловался на местную жительницу — та в течение суток несколько раз вызывала себе на дом скорую, но, в медицинской помощи женщина не нуждалась.

Пполицейские установили, что пьяная 35-летняя гражданка, находясь у себя в квартире, вызвала медаботников и попросила поставить ей внутримышечно укол. Доктор ответил отказом, так как гражданка не нуждалась в медицинской помощи и медпрепаратах. Женщина не согласилась с решением медика и стала оскорблять фельдшеров. Дав женщине указания по выходу ее из состояния алкогольного опьянения, сотрудники скорой помощи уехали.

Однако, спустя некоторое время, женщина вновь набрала номер скорой и потребовала приезда сотрудников. Прибыв на указанную квартиру, фельдшер снова констатировал отсутствие необходимости оказания медпомощи женщине. Так повторялось пять раз, после чего о ложных вызовах было сообщено в районную полицию.

Нарушительнице за ложный вызов спецслужб будет назначен штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.