​Тюменский АПК прирастет еще одним крупным животноводческим комплексом

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и директор ООО «Руском» Темури Латария в пятницу, 9 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год с плановым объемом инвестиций около 7 млрд рублей.

Впервые о перспективах дальнейшего развития и возможном расширении производства и реализации еще одного крупного инвестпроекта на Тюменской земле инвестор заявил в конце прошлого года на открытии комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе. Это был первый проект, который компания успешно реализовала в регионе.

Теперь инвестор планирует построить комплекс замкнутого цикла по выращиванию и переработке бройлеров. Производственные подразделения разместятся в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах. В планах построить фермы откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного содержания, инкубаторий на 37 млн яиц в год, племенной репродуктор, собственный комбикормовый завод с мощностью 100 тысяч тонн кормов в год с элеватором хранения, цех убоя бройлеров и переработки отходов.

«Строительство бройлерной птицефермы на 40 тысяч тонн - масштабный проект. В Тюменском регионе созданы комфортные и понятные инвесторам условия для реализации инвестпроектов. Их сопровождение со стороны регионального правительства способствует успешному выполнению всех планов в оптимальные сроки. Подписывая очередное соглашение о сотрудничестве, мы выражаем уверенность в том, что новый проект будет также успешно реализован в результате нашей совместной работы»,- заявил директор ООО «Руском» Темури Латария.

По словам губернатора Владимира Якушева, аграрный сектор без преувеличения можно считать одним из драйверов региональной экономики. Здесь сосредоточен огромный потенциал.

«Совместно с компанией «Руском» мы реализовали крупный проект, который стал ярким примером комплексного подхода к созданию нового производства. Инвестор выполнил все взятые на себя обязательства, создал новые рабочие места. Он не только дал старт появлению в регионе совершенно нового направления в экономике, в кратчайшие сроки предельно грамотно и профессионально построил производство, но и параллельно сформировал коллектив, позаботился не только об обучении и подготовке сотрудников, но и решении их бытовых вопросов. В новом проекте компании задействованы сразу три сельские территории, здесь появятся рабочие места. Благодаря этому инвестпроекту в Голышмановском районе оживет производственная площадка, которая в настоящее время не работает. Проекту будет оказана региональная поддержка в рамках действующего законодательства, кроме того, его реализация потребует от регионального правительства и муниципальных властей скоординированности действий. Уверен, все планы инвестора будут воплощены»,- высказал мнение губернатор Владимир Якушев.

Первым этапом реализации инвестпроекта станет строительство комбикормового завода в Голышмановском районе, что позволит обеспечить производственные мощности компании в необходимых кормах.