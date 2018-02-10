Ведомство сообщает, что в некоторых СМИ была опубликована информация о запрете проведения всех массовых мероприятий в связи с ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако касается исключительно мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.
Роспотребнадзор: карантин не распространяется на массовые мероприятия на свежем воздухе
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