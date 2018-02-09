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​В Сургуте выбрали нового председателя школьного актива города

На базе Центра детского творчества прошли выборы председателя городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города» XV Созыва, сообщат департамент образования Сургута. Выборы направлены на формирование правового сознания и электоральной культуры учащихся, повышение интереса к избирательному праву. Право голоса имели только делегаты городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города». В результате 11 голосов набрала Мария Паскал, за Ульяну Толстяк было отдано 8 голосов, Алена Мозохина получила 5 голосов. По итогам тайного голосования новым председателем городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города» стала Мария Паскал. Толстяк Ульяна стала первым заместителем, а Мозохина Алена получила пост второго заместителя председателя.


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09 февраля в 18:16, просмотров: 225, комментариев: 0


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