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​Путин: российские власти зачистят все, что мешает экономике двигаться вперед

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед, сообщат «ТАСС».

«И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный», – отметил российский лидер.

Путин также заявил, что «содержательные» встречи с представителями бизнеса необходимо проводить чаще. «Надо будет это исправить», — сказал он.


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09 февраля в 19:48, просмотров: 240, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
09 февраля в 19:59
Пыня роскомнадзорнется знач
Сергей Б
не нравится
09 февраля в 20:23
Российские власти зачистят все, что мешает экономике двигаться вперед – «И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще…»
Если так только…
Не, Центробанк, который филиал ФРС, америкосы не дадут зачистить.
А вообще прикольный шансон. Это не то, что попса и рэп в Сургуте.
«Мой отец в октябре убежать не сумел,
Но для белых он сделал немало.
Срок пришел, и холодное слово «расстрел» (зачистка) -
Прозвучал приговор трибунала.»
tanatos49
не нравится
09 февраля в 20:49
А вот и основные локомотивы российской экономики прибежали отметиться
Сергей Б
не нравится
09 февраля в 21:07
…и вдруг пердок – таран-таран тас-с-с… И завоняло…

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