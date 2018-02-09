​Путин: российские власти зачистят все, что мешает экономике двигаться вперед

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед, сообщат «ТАСС».

«И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный», – отметил российский лидер.

Путин также заявил, что «содержательные» встречи с представителями бизнеса необходимо проводить чаще. «Надо будет это исправить», — сказал он.