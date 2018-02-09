​Студенты СурГПУ провели акцию в поддержку наших олимпийцев

Сегодня в Сургутском государственном педагогическом университете прошла акция в поддержку российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, Корея.

Акция проходила два дня, 8 и 9 февраля, сначала у главного корпуса СурГПУ на ул. 50 лет ВЛКСМ, затем у спорткомплекса на ул. Артёма, 9. Ребята нарисовали на снегу олимпийские кольца и алое сердце. Развернули флаги России, Югры, СурГПУ и университетского спортивного клуба «Беркут». В акции в поддержку олимпийцев участвовало более 150 студентов всех факультетов СурГПУ.

Следующее мероприятие в поддержку олимпийцев – городские соревнования «Кубок тотальной крепости», которые пройдут завтра, 10 февраля, в спорткомплексе педагогического университета.