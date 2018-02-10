​Няганец украл в соседнем подъезде цветы и краску

Вчера к полицейским Нягани обратился житель города, сообщивший о краже из подъезда его дома.

Вором оказался 36-летний мужчина, проживающий в соседнем подъезде. Он рассказал, что, выпив дома алкоголь, решил прогуляться. Но так как на улице было холодно, решил зайти погреться в соседний подъезд. Там его внимание привлекли домашние цветы. Тщательно выбрав наиболее понравившиеся, злоумышленник решил забрать их. Кроме того, он прихватил с собой банку краски и подушку из детской коляски. Все похищенное мужчина забрал к себе домой. Общий ущерб составил шесть тысяч рублей.

Теперь за эту кражу он может сесть на два года.