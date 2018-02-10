​В Москве готов первый новый дом для участников программы реновации ветхого жилья

Правительство Москвы представило первый готовый под заселение 18-этажный дом для участников программы реновации ветхого жилья — он расположился на 5-й Парковой улице, д. 62Б.

В него переедут жители двух домов, расположенных неподалеку.Как отмечается специалистами департамента градостроительной политики, в благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка «комфорт-класса».В высотке оборудованы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадь которых в 1,3-1,4 раза больше по площади, чем квартиры в хрущевках.