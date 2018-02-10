​На ЧМ-2018 запретили проносить селфи-палки, дроны и зонты

FIFA утвердила правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018.

В список запрещенных к проносу на стадион предметов вошли порядка 50 позиций. Под запрет попали музыкальные инструменты (за исключением дудок и горнов), а также селфи-палки, длинные зонты, штативы и дроны.

Все эти предметы необходимо будет оставлять в камерах хранения. Если болельщик пронесет запрещенный предмет и попытается им воспользоваться, то его билет аннулируют, а самого выведут со стадиона.

Так как исчерпывающий список запрещенных предметов составить невозможно, по некоторым вещам решение будут принимать на месте.