В Лянторе прошел совместный рейд полицейских и судебных приставов

Полицейские и судебные приставы Сургутского района провели совместный рейд в Лянторе, и посетили тех граждан, которые вовремя не уплатили административные штрафы и взыскания.

Должников поставили в известность, что возможными мерами принудительного взыскания могут стать арест на срок до 15 суток и до 50 часов обязательных работ.

С начала года в Лянторе за несвоевременную оплату административных штрафов к ответственности привлечены 359 жителей. По решению мировых судей арестовано 79 нарушителей. На 202 граждан наложен штраф в двукратном размере, а в отношении шести человек принято решение о наложении административного взыскания в виде обязательных работ.