​Россияне стали активнее искать недвижимость за рубежом, особенно на Кипре

Компания Knight Frank опубликовала данные, согласно которым по итогам прошлого года все больше россиян ищут недвижимость за рубежом — число запросов увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2016 годом.

В четыре раза выросли запросы о покупке недвижимости на Кипре, и в три раза — в Швейцарии. Также растет популярность стран со стабильной экономикой — в два раза за прошлый год выросло число запросов на покупку недвижимости в Германии, Франции, Италии, на Мальте и в США.